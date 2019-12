Urtato dall'auto, ciclista ferito in viale Palmanova

Incidente questa mattina, intorno alle 7.30, in viale Palmanova, a Udine, all'altezza della rotonda del supermercato Panorama. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda avrebbe urtato una ciclista che è rovinato sull'asfalto, riportando diverse lesioni. Dopo l'allarme, sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato la persona ferita in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Locale del Comune di Udine e i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone. Diversi i disagi al traffico.