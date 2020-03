Usa un cartello stradale per entrare nel condominio

Gli agenti della Questura di Udine hanno arrestato, ieri pomeriggio, un 21enne cittadino gambiano, irregolare sul territorio nazionale, per violazione di domicilio e resistenza a Pubblico Ufficiale aggravate.

Poco prima delle 14, due Volanti sono intervenute in via Marco Volpe dove era stata segnalata la presenza di un uomo che aveva divelto da terra un palo della segnaletica stradale. Giunti immediatamente sul posto i poliziotti hanno sorpreso l’uomo all’interno dell’area adibita a garage di un condominio, interdetta ai non residenti, mentre con il palo tentava di sradicare una grata di protezione, fatta installare appositamente dai condomini per impedire accessi abusivi.

Alla vista degli agenti ha lasciato a terra il palo ma, nonostante i loro tentativi di indurlo alla calma, ha iniziato a opporre resistenza nei loro confronti sbracciandosi e tentando di colpirli. Una volta immobilizzato e condotto in Questura, è stato arrestato e accompagnato in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.