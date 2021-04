Usa un codice 'segreto' per alterare il cronotachigrafo

Si sa che la rete viaria friulana è una delle più utilizzate in Italia per i traffici commerciali internazionali, soprattutto con l’Est Europa attraverso l’autostrada A4. In questo ambito, ieri notte, intorno alle 5, il conducente di un mezzo pesante sloveno in transito in direzione Trieste all’altezza di Porpetto, è stato scoperto da una delle pattuglie della Stradale di Palmanova a viaggiare con il cronotachigrafo (la ‘scatola nera’ del mezzo pesante che registra tutte le attività del veicolo) alterato.

Quando è stato fermato, infatti, i poliziotti hanno notato che l’autista digitava, apparentemente senza motivo, la tastiera del cronotachigrafo. Dal controllo sullo strumento è emerso che, mentre il mezzo viaggiava, registrava ‘attività di riposo’ del conducente.

Dagli accertamenti che ne sono seguiti, è emerso che il software dell’apparecchiatura di controllo dei tempi di guida e riposo era stato alterato. L’ingegnosa manomissione consentiva al conducente, digitando un codice, di far risultare fermo il veicolo nonostante fosse in marcia. Ecco, dunque, spiegata la frenetica digitazione al momento del controllo, nel tentativo di ripristinare il funzionamento dello strumento.

In questo modo avrebbe potuto guidare in violazione delle norme che disciplinano i tempi massimi di guida a tutela della loro integrità psicofisica e, soprattutto, della sicurezza della circolazione, con l’obiettivo di prevenire i cosiddetti ‘colpi di sonno’. Per questo le sanzioni per l’alterazione del cronotachigrafo sono molto pesanti: si va da 1.732 a 6.928 euro di multa, oltre all’immediato ritiro della patente con sospensione da 15 giorni a tre mesi.

Poche ore più tardi, sempre lungo l’A4, ma questa volta in direzione Venezia, in corrispondenza dell’area di servizio di Gonars, il conducente di un mezzo pesante rumeno è stato scoperto da una delle pattuglie della Stradale di Udine mentre effettuava un trasporto internazionale abusivo, in violazione delle norme comunitarie sul cabotaggio. Per l’autista pronta una multa da 5.000 a 15.000 euro, oltre al fermo amministrativo del mezzo pesante per tre mesi.