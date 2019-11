Usano la flex per forzare la cassaforte, ma svegliano la vicina

Ladri maldestri entrano in azione nel tardo pomeriggio di ieri, nella zona di Belvedere, a Codroipo, non appena cala il buio. La casa presa di mira è incustodita: i proprietari sono fuori regione per trascorrere il ponte di Ognissanti. Ad accorgersi che qualcosa non va è la vicina di casa. Sente dei forti rumori provenire dalla villetta. Chiama i Carabinieri e sul posto giungono gli uomini dell'Arma di Majano e Campoformido. Quel rumore era l'azione della flex su una piccola cassaforte.

I ladri tuttavia sono stati disturbati dall'arrivo dei militari, tempestivamente informati dalla vicina. Non è chiaro ancora se siano riusciti a impossessarsi di qualche cosa; sono stati visti fuggire a tutta birra accelerando a bordo di una vettura, facendo perdere le loro tracce. indagano i Carabinieri della Stazione di Codroipo.