Va a bere al bar, poi si mette alla guida ubriaco

L'attesa del ritorno in zona gialla gioca un brutto scherzo a un triestino di 55 anni che ieri si è intrattenuto a lungo al bar, riaperto dopo la chiusura. Con gli amici il tempo passa velocemente e, alle 19, si rimette in auto per rientrare a casa.

Al primo incrocio schiva un'auto "per un pelo". Non è una vettura qualsiasi: è quella della pattuglia dei Carabinieri di Basovizza. I militari dell'Arma lo fermano e gli fanno l'alcoltest: il risultato è di quasi sei volte il limite consentito.

Per lui scatta il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.