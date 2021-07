Va a caccia con armi artigianali, arrestato

Ieri mattina si è conclusa un'indagine in materia di armi, coordinata dalla Procura di Pordenone e condotta dai Carabinieri di Casarsa della Delizia, in collaborazione con il Corpo Forestale Regionale.

Durante i primi accertamenti è emerso che un 33enne di Valvasone Arzene aveva commesso alcune violazioni nell’ambito delle normative sulla caccia. Dagli approfondimenti è emerso che l’uomo deteneva armi fabbricate artigianalmente, di fatto detenute illegalmente, e varie munizioni. Durante le attività investigative, svolte con servizi di osservazione, controllo e pedinamento, i militari hanno raccolto numerosi indizi a suo carico, che hanno portato a un decreto di perquisizione domiciliare.

Ieri, i militari e il personale della Forestale hanno così sequestrato sei armi lunghe clandestine, due silenziatori artigianali, circa tre chili di polvere da sparo, 250 cartucce di vario calibro, nonché materiale vario per la fabbricazione di armi e cartucce. Inoltre, nell’abitazione di un 54enne di Aviano hanno trovato altri 500 proiettili.

Il giovane è stato arrestato, in flagranza, per il reato di detenzione illegale di armi e, al termine delle operazioni, che si sono concluse nella tarda serata, è stato rimesso in libertà, mentre l’avianese è stato denunciato per detenzione di munizionamento oltre il limite consentito.

Nella stessa giornata i Carabinieri di Pordenone hanno arrestato un 40enne cittadino italiano, nato in argentina, in esecuzione di un ordine di carcerazione del Tribunale di Pordenone. L’uomo deve scontare una pena di due anni e sei mesi per maltrattamenti in famiglia, minacce e violazione di domicilio commessi in Pordenone.