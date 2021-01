Va a casa della madre, la trova senza vita

Tragedia questa mattina a Majano. Poco dopo le 8.30, infatti, una donna del posto è andata a far visita alla madre, una donna di 72 anni, e l'ha trovata senza vita. Inutili purtroppo i soccorsi prestati dal personale medico. Per la pensionata non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

La morte è sopraggiunta per cause naturali: l'anziana donna è stata colta da un malore che non le ha permesso di chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Majano.