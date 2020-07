Va a cercare funghi, donna cade in un dirupo

E' scivolata sulle foglie mentre era in cerca di funghi in località Pani, in comune di Raveo, ed è ruzzolata per una ventina di metri in un ripido canale boschivo, per fermarsi dove questo spianava.

La donna- non sono ancora rese non note le sue generalità - è stata raggiunta dai tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, tre uomini, e dai soccorritori della Guardia di Finanza.

I soccorritori si sono calati sul fondo del canale e l'hanno sistemata nella barella, per poi consegnarla all'elisoccorso regionale. E' stato necessario tagliare alcune piante per fare spazio al verricello nel fitto bosco e calare e poi recuperare il tecnico di elisoccorso con il medico che ha stabilizzato sul posto la donna, che è rimasta sempre cosciente; è policontusa, ma non in pericolo di vita.

A dare l'allarme intorno alle 13 è stato il marito, che si trovava nella zona assieme a lei. L'intervento si è chiuso intorno alle 15.