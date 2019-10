Va a contestare una multa, ma tampona l'auto della Municipale

Singolare incidente ieri a Pocenia. Un uomo che vive a Lignano si stava recando dal Giudice di Pace di Udine per presentare ricorso per una contravvenzione elevata dalla Polizia locale di Lignano. Per cause in corso di accertamento, giunto all'altezza di Pocenia, la sua ha tamponato un mezzo del Comune di Latisana, a bordo del quale c'erano gli agenti della Municipale latisanese.

Quattro le persone che sono rimaste ferite, la più grave ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. Sul posto per i rilievi la Polizia locale e i carabinieri.