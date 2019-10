Va a costituirsi, ma i carabinieri lo fermano prima

Continuano da parte dei Carabinieri della Radiomobile di Aurisina i servizi di controllo agli ex valichi confinari per monitorare l'ingresso sul territorio nazionale di clandestini. Nei giorni scorsi, durante una verifica, i militari ha fermato un 40enne rumeno che viaggiava a bordo di un pullman in uscita dall'Italia. L'uomo ha detto "che si stava recando in Romania per costituirsi". Dagli accertamenti è emerso che era destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso a maggio di quest'anno, dal Tribunale rumeno di Iasi. Nel 2017, il 40enne si era reso responsabile di diversi furti per i quali è stato condannato a tre anni.

Al termine delle verifiche è stato condotto in carcere al Coroneo e messo a disposizione del Presidente della Corte di Appello, che dovrà pronunciarsi sull'estradizione (il detenuto non può essere consegnato a uno Stato in cui non esistano delle garanzie su una giusta detenzione). L'arrestato potrà chiedere di scontare la pena in un carcere italiano. La decisione della Corte d'Appello sarà comunicata al Ministro della Giustizia che informerà il paritetico estero.

Solo nell'ultima settimana si tratta del secondo arresto compiuto dai carabinieri nelle attività quotidiane di retrovalico.