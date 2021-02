Va a dormire, ma il soffitto della camera da letto è crollato

Avrebbe potuto avere esiti ben più gravi il distacco del soffitto di un appartamento che si è verificato questa notte, intorno alle 2, in una palazzina di via Redipuglia, a Ronchi dei Legionari. L'inquilino, in affitto, è entrato in camera da letto e ha trovato calcinacci e pezzi d'intonaco caduti sul letto e nel resto della stanza. Si è trattato di un dissesto statico, le cui cause sono in corso di accertamento.

L'uomo non è rimasto ferito e ha chiamato il 112. Sul posto la sala operativa del Nue ha inviato i Vigili del Fuoco del Distaccamento aeroportuale di Ronchi che hanno messo in sicurezza la stanza e avviato le indagini per capire come possa essere accaduto.

Oggi saranno eseguiti nuovi sopralluoghi anche per capire se lo stabile presenti problemi di natura strutturale.