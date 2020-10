Va a dormire nel ricovero per senza tetto, non si sveglia più

Un uomo di 27 anni, cittadino pakistano, è stato trovato senza vita ieri mattina, in una struttura per senza tetto di Monfalcone, la Marcelliana. Da qualche giorno il giovane straniero frequentava questi spazi, perché in difficoltà. Nella sera di venerdì aveva fatto rientro per passare la notte nel centro, pare dopo aver bevuto un po'. E' stato trovato esanime nel punto in cui si era steso per riposare.

Le cause della morte sono naturali, non c'è responsabilità a carico di terze persone. La Procura ha disposto l'esame autoptico. Il corpo senza vita è stato traslato nell'obitorio dell'ospedale.