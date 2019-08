Va a funghi in Val Comelico, ferita una friulana

Attorno alle 9 di questa mattina, una squadra del Soccorso alpino della Val Comelico è intervenuta assieme agli uomini Sagf delle Guardia di Finanza di Auronzo di Cadore, per una cercatrice di funghi friulana, caduta in un bosco non distante da Casera Moie, a Padola.

Quando è scivolata, la 52enne udinese si trovava 300 metri circa sopra la strada, assieme a un amico che ha atteso e guidato i soccorritori. Una volta raggiunta dalla squadra, dall'equipe medica e tecnico di elisoccorso dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, atterrati poco distante, le sono state prestate le prime cure.

Il personale sanitario le ha quindi stabilizzato la gamba a seguito del possibile trauma alla caviglia riportato. La signora è stata imbarellata, calata per una sessantina di metri nel tratto più ripido e trasportata fino all'eliambulanza, poi decollata in direzione dell'ospedale di Belluno.