Va a fuoco la cucina, donna salvata dai vicini

Una donna è stata salvata questa notte dai vicini di casa che hanno udito degli strani scricchiolii provenire dal suo appartamento. Mancavano pochi minuti alle 2 quando si sono allarmati, intuendo che poteva essere accaduto qualcosa. Sono usciti sul pianerottolo e hanno visto del fumo provenire dall'alloggio della donna, una signora di 54 anni che vive da sola al piano terra di un mini condominio composto da quattro unità abitative organizzate su due livelli.

Siamo a Cordenons nella zona di via Monte Lussari. I primi a intervenire sono stati proprio i vicini. Hanno capito che si stava sviluppando un incendio nella cucina dell'appartamento della 54enne. Quest'ultima era a letto e non si era accorta di nulla. Dopo aver chiamato il numero di emergenza 112, chiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco, hanno iniziato autonomamente le opere di spegnimento.

All'arrivo dei pompieri, provenienti dal Comando Centrale di via Interna, con tre mezzi, il rogo aveva già danneggiato in maniera seria la cucina e aveva annerito il resto dell'alloggio. Con il supporto del personale medico, la donna è stata trasportata fuori dall'abitazione. È stata accompagnata in ospedale per accertamenti, curata per una leggera intossicazione. È stata dimessa questa mattina.

I locali del suo appartamento sono agibili, a eccezione della cucina. Non ci sono danni strutturali all'edificio. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia di Stato della Questura di Pordenone. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.