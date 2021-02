Va a fuoco la lavastoviglie, cinque intossicati

Cinque persone sono finite in ospedale questa notte dopo essere rimaste leggermente intossicate per aver respirato il fumo della combustione di un incendio che si è sviluppato nella loro abitazione di via Casarsa della Delizia a Codroipo, intorno all'1.30. Si sono svegliate perché hanno sentito puzza di fumo.

A prendere fuoco, per cause, pare, di natura elettrica, la lavastoviglie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo e la Seconda Partenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine, oltre ai sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova, con due ambulanze. Le persone non sono rimaste intossicate in maniera grave.