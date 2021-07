Va a pesca, lo trovano senza vita nella laguna di Lignano

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina, intorno alle 7.30, in laguna, a Lignano.

Si tratta di Pietro Susanna, 75enne di San Vito al Tagliamento, che ieri era uscito in barca. A bordo erano stati trovati i suoi documenti, il telefono e tutto il necessario per la pesca, ma lui non c'era.

L'allarme era scattato ieri, nel momento in cui era stata avvistata l'imbarcazione, con l'ancora gettata, senza governo, nella zona compresa tra Aprilia Marittima di Latisana e Marano Lagunare, a ridosso dell'area di Lignano Sabbiadoro.

Dopo l'allertamento erano scesi in campo i Vigili del Fuoco per una prima ricerca, nel timore che la persona a bordo del natante fosse finita in acqua. Le attività di ricerca, però, non avevano dato alcun esito.

La motovedetta della Capitaneria di Porto questa mattina ha ripreso le ricerche e ha individuato il corpo, semi sommerso in acqua. Sul posto il medico legale, che ne ha constato il decesso.

Verosimilmente l'uomo sarebbe deceduto per un malore o per annegamento, accidentalmente. La Procura della Repubblica di Udine ha disposto l'autopsia per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.