Va a prendere il sole, le svaligiano la casa

Un'affezionata turista di Lignano, di 80 anni, residente nel vicino Veneto, è stata derubata ieri nella sua abitazione per le vacanze che si trova affacciata sul lungomare. La pensionata era andata a prendere il sole in spiaggia e probabilmente ha lasciato aperta una finestra, per far passare un po' d'aria. È da lì che sono entrati i ladri.

Dopo aver trovato un portafogli in sala da pranzo, contenente alcune centinaia di euro in contanti, i topi d'appartemento hanno raggiunto la camera da letto, dove hanno trovato una busta: dentro erano custoditi alcuni monili in oro e un orologio prezioso.

Hanno arraffato tutto e sono fuggiti senza lasciare traccia. Il danno ammonta a circa 20.000 euro. Il furto è stato denunciato alla Stazione dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro; i militari hanno eseguito un primo sopralluogo nella casa vacanza, senza rilevare alcun indizio utile. Indagini in corso.