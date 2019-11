Va a trovare il vicino, lo trova senza vita

Drammatica scoperta in comune di Rivignano Teor. Il vicino di casa di un 50enne che non dava più notizie di sé da qualche ora ha deciso di andare a trovarlo per vedere se stava bene. Ha raggiunto l'abitazione e ha notato che la porta era aperta. Lo ha chiamato più volte senza ottenere risposta. A quel punto è entrato in casa e ha notato il corpo dell'uomo senza vita, proprio dietro all'ingresso.

Il vicino, sconvolto, ha chiamato subito il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 50enne. Le cause sono riconducibili a un malore o comunque a una morte naturale; non ci sono responsabilità di terzi. Del fatto è stato subito informato il Pm di turno della Procura della Repubblica di Udine.