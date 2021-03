Va a trovare l'amico, lo trova senza vita

Decesso a causa di un malore a Pertegada di Latisana. A dare l'allarme un vicino di casa, che non vedeva più l'amico da alcuni giorni. L'uomo, 73 anni, è stato trovato senza vita in camera da letto. Pare non abbia parenti.

La salma è stata recuperata dalla onoranze funebri e composta nel cimitero di Latisanotta, in camera mortuaria, dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latisana e il personale medico della Sores.

Non è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per l'accesso all'abitazione perché la porta di casa era aperta, non chiusa a chiave. L'uomo è morto a causa di un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto. L'intervento è terminato intorno alle 22.30 di questa notte.