Va a trovare la madre, la trova senza vita

Va a trovare la mamma che vive sola e sente regolarmente ogni giorno, per essere certo stia bene e abbia a disposizione tutto quello di cui necessita. Questa mattina, invece, l'ha trovata senza vita, nella sua dimora storica della Bassa Friulana, ad Aquileia. Il figlio della vittima, sotto choc, ha chiamato subito i soccorsi.

Disperato, ha atteso atteso l'arrivo tempestivo dell'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Ma per la madre, purtroppo, non c'era più nulla da fare se non decretarne il decesso, da parte del medico legale. A stroncare la sua vita è stato, con ogni probabilità, un malore che non le ha permesso di chiedere aiuto.

Informata la Procura della Repubblica di Udine, accertato che si trattava di un decesso per cause naturali (probabilmente un infarto), il pm di turno ha disposto la composizione della salma in camera mortuaria a disposizione dei familiari per la celebrazione dei funerali.

La donna aveva 86 anni e la sua morte lascia un grande vuoto nella comunità di Aquileia.