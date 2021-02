Va al lavoro, si trova a tu per tu con un capriolo

Brutto risveglio per un operaio che questa mattina stava andando al lavoro in auto e si trovato coinvolto, suo malgrado, in un incidente causato dalla presenza di un capriolo sulla carreggiata.

È successo intorno alle 6.30, lungo la provinciale 1, in località Campo Sacro (Trieste) dove, per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile di Aurisina, la Polo a noleggio si è scontrata con l'animale, uscito improvvisamente dalla boscaglia, a bordo strada. Nell'impatto, il capriolo è morto sul colpo.

Per i rilievi e la viabilità, in quel momento intensa per la presenza di molti pendolari, una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile di Aurisina. Illeso il conducente. Danni al veicolo nella parte anteriore.