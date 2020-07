Va al mercato, ciclista travolta da un'auto

Una donna è stata investita questa mattina, a Lignano Sabbiadoro, lungo viale Europa, intorno alle 10.30. Stava andando in direzione dell'area del mercato, in sella alla bici, quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura che marciava in direzione dell'uscita da Lignano. La ciclista è rovinata sull'asfalto ed è rimasta ferita.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente sul posto l'equipe medica di un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido. La donna è stata stabilizzata e trasportata in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per tutti i rilievi e la viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Lignano.