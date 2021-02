Va in bagno e trova una grossa pantegana

Attimi di apprensione questa notte, in un appartamento di via San Francesco a Monfalcone. Un uomo si è svegliato per andare in bagno ma, una volta accesa la luce, ha visto una pantegana di grandi dimensioni che era appena uscita dal water. Ha chiamato subito il 112; sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale, che hanno recuperato il roditore. Non è la prima volta che succede, anche se si tratta di eventi piuttosto rari.

I topi si spostano lungo la tubatura, specialmente quando l'abitazione si trova a piano terra, oppure le condotte sono state posate con un'inclinazione che favorisce la risalita.

Le tubature normalmente sono asciutte, a eccezione della parte finale, quella a sifone, nel tratto vicino al wc, che mantiene sempre una quantità di acqua; i topi riescono ad attraversarla abbastanza facilmente.