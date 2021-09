Va in giro con 30 grammi di cocaina nella pancia

Girava con 30 grammi di cocaina nello stomaco. L’ovulatore è stato fermato sabato sera dagli agenti della Polizia Locale di Trieste, che hanno eseguito un monitoraggio anti-spaccio nell'area che va dalla Stazione ferroviaria alle Rive.

Diverse le persone controllate. Poco dopo la mezzanotte, l'attenzione degli operatori è stata attirata da un uomo classe 1983 che, uscito con fare trafelato da uno dei varchi ferroviari, guardandosi intorno in maniera sospetta, si è messo a correre cercando di allontanarsi. Fermato, ha manifestato evidenti segni di nervosismo.

La successiva ispezione ha permesso di scoprire una confezione di Metadone, per la quale non aveva prescrizione medica. Si è così deciso di proseguire il controllo nella Caserma San Sebastiano: è emerso che l’uomo nascondeva in bocca due involucri, contenenti alcuni grammi di cocaina. Il fatto che continuasse a toccarsi la pancia, facendo smorfie di dolore, ha fatto ipotizzare che trasportasse ben più droga.

Così, sentito il pubblico ministero di turno, gli operatori hanno deciso di sottoporlo a un esame scanner all'Ospedale di Cattinara. Dalle immagini è emersa la presenza di ovuli nello stomaco, contenenti circa 30 grammi di cocaina. L’uomo è stato quindi arrestato e portato al Carcere del Coroneo, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.