Vacanze sicure, 93 violazioni sulle strade Fvg

La Polizia Stradale del Fvg ha partecipato all’operazione congiunta europea ‘Safe Holiday – Vacanze sicure’ che punta a intensificare i controlli per ridurre il numero di vittime e incidenti stradali, in particolare nel periodo in cui è più intenso il traffico vacanziero.

Sono stati intensificati i controlli relativi alle condizioni tecniche dei veicoli, alla sistemazione del carico, alla regolarità dei documenti del conducente e del mezzo nonché all’osservanza dell’uso delle cinture di sicurezza anche per i minori.

Il bilancio dell’attività, in Fvg, ha visto 245 veicoli controllati per un totale di 93 violazioni accertate, delle quali quattro per mancato uso delle cinture di sicurezza, nove per utilizzo del cellulare alla guida e sette per scorretta sistemazione del carico.

L’attenzione della Polstrada Fvg è stata indirizzata anche ai mezzi pesanti che, notoriamente, nelle giornate di maggiore previsione di traffico non possono circolare sulle autostrade. Nonostante i divieti, la Polizia Stradale di Udine ha intercettato e sanzionato ben quattro autoarticolati che circolavano tra A4 e A23. Non rispettare questa prescrizione rappresenta, soprattutto nelle giornate più infuocate, un comportamento realmente pericoloso per la sicurezza della circolazione che, però, non è sfuggito ai poliziotti.

La Polizia di Stato raccomanda l’osservanza di alcune regole d’oro prima di mettersi in viaggio: la sistemazione del carico è un momento essenziale. Ancorare saldamente biciclette o attrezzatura da spiaggia è di fondamentale importanza. Altro consiglio: sistemate il carico all’interno dell’abitacolo senza ostacolare i liberi movimenti di braccia e gambe del conducente e, soprattutto, non limitando la visuale anteriore e posteriore del guidatore.