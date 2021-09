Vaccini per i sanitari, il Tar Fvg respinge i ricorsi

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto, con due sentenze 'gemelle', il ricorso presentato da un infermiere, in servizio in un'Azienda sanitaria della regione, e di un odontoiatra, che si erano rivolti al Tribunale amministrativo contro il provvedimento di sospensione dal servizio per la loro mancata vaccinazione, resa obbligatoria per i sanitari in base a quanto disposto dal Dl Covid di aprile.

I giudici amministrativi hanno ritenuto legittimi i provvedimenti dell'Azienda sanitaria e hanno respinto la richiesta dei ricorrenti di rimettere alla Consulta le questioni di costituzionalità riguardanti la legge che ha posto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

"Sussiste il preminente rilievo del diritto alla salute nella sua dimensione collettiva, rispetto alla libertà di autodeterminazione dei singoli", si legge nella sentenza. Per i giudici, poi, "è errata l'affermazione secondo cui i vaccini attualmente disponibili si troverebbero ancora in fase di sperimentazione" poiché i quattro sieri a oggi utilizzati "sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell'Ema".

Con un’ulteriore sentenza, il Tar ha dichiarato, per ragioni processuali, inammissibile il maxi-ricorso che era stato proposto da un ampio gruppo di operatori sanitari.

Oltre 200 tra medici, infermieri e Oss del Fvg avevano presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per chiedere l'annullamento dei provvedimenti disposti a loro carico dalle rispettive Aziende sanitarie. Di questi 111 fanno riferimento ad AsuGi, 65 ad AsFo e una cinquantina all'AsuFc.