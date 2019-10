Vaia, il miracolo dopo la tempesta

I lavori di ripristino e sicurezza hanno messo il turbo. Condensiamo così il quadro della situazione fatto da Amedeo Aristei, direttore della Protezione civile del Fvg, a distanza esatta di 12 mesi dalla tempesta Vaia. I lavori di ripristino e messa in sicurezza stanno infatti procedendo a passo spedito ed anzi i dati dimostrano uno stato di avanzamento superiore alle più rosee previsioni.



Cosa è stato fatto finora?

“Abbiamo lavorato sodo fin dall’inizio, quando abbiamo disposto nell’immediatezza dell’evento circa 140 somme urgenze per sistemare le situazioni più difficili. Con la successiva nomina del presidente della Regione a Commissario straordinario, sono diventati disponibili i fondi dello Stato per l’emergenza, con un budget di circa 450 milioni spalmati in tre anni dei quali 160 nel 2019. In questo primo pacchetto erano inclusi i contributi a privati e imprese ai quali sono stati assegnati circa 8 milioni, cifra di gran lunga inferiore a quanto preventivato, perché le domande sono state presentate solo da pochi e la ricognizione dei danni era decisamente più elevata. Lo Stato tuttavia ha deciso di finanziare solo le case di abitazione principale e le attività produttive e ciò ha limitato la platea”.



La fase post emergenza come sta procedendo?

“Ci siamo dedicati alle opere di ripristino e di prevenzione con a disposizione 80 milioni per ciascun ambito. Il Dipartimento nazionale aveva fissato come traguardo la soglia del 70% dei contratti siglati entro il 30 settembre. In Fvg abbiamo raggiunto il 98%; in cinque mesi siamo riusciti a nominare i vari soggetti attuatori ausiliari, affidare gli incarichi di progettazione, approvare i progetti, ottenere i pareri e affidare i lavori. Normalmente si impiegano 5 mesi solo per fare il progetto. Di fatto, non è mai accaduto nella storia della Regione che si sia dovuto spendere tanti soldi in così poco tempo”.



Come siete riusciti ad abbreviare così i tempi, non c’è il rischio di compiere qualche errore?

“Gran parte del merito di questa velocità è delle deroghe e del taglio drastico imposto ai tempi burocratici. Per esempio, i pareri andavano dati dagli enti interessati entro sette giorni e non 30 come avviene di solito. D’altro canto, ai progettisti abbiamo imposto di consegnarci i progetti entro 60 giorni per quelli più complessi e 30 per i più semplici. Anche per l’affidamento dei lavori contiamo su una norma derogata nei tempi: alle imprese sono stati dati 5 giorni per inviare le offerte anziché 15, convocano un terzo delle aziende rispetto all’ordinario. Alla fine abbiamo messo in campo 608 cantieri in appena 300 giorni che vanno dal ripristino della viabilità alle opere di prevenzione negli scenari più a rischio”.



Visto il perdurare di condizioni meteo caratterizzate da temperature alte, molti si chiedono cosa potrebbe accadere se fossimo colpiti da un altro evento estremo?

“Un discorso è la fase di emergenza dove le risorse che possiamo mobilitare sono importanti e ben organizzate. Un altro invece l’intervento successivo, con il riprestino dei danni e la prevenzione, dove la palla passa soprattutto a imprese e Comuni. Gli interventi sono a buon punto e stiamo lavorando molto per fare in modo che se dovessero arrivare quantità di precipitazioni elevate non si verifichino danni simili a quelli avuti lo scorso anno. Ci rincuora però il fatto che per un evento come Vaia si parla di tempi di ritorno attorno ai 150 anni. Bisogna anche sottolineare che, negli ultimi 15 anni, sono state realizzate molte opere di prevenzione che hanno dimostrato di funzionare limitando i danni. Se pensiamo alla tempesta Vaia, a parte il crollo di un ponte e di una spalla di ponte, non abbiamo patito distruzioni elevate. Tra l’altro i manufatti appena ricostruiti hanno criteri di sicurezza di gran lunga superiori a quelli precedenti”.



In caso di emergenza la Protezione civile è pronta?

“Come sempre. Lo eravamo anche per i fatti che hanno interessato nei giorni scorsi il Piemonte, ma poi non ci hanno chiamato”.



Cosa ha insegnato Vaia?

“I cittadini hanno compreso l’importanza delle allerte. Dobbiamo proseguire in questa direzione. Se ben ibnformata la gente capisce la situazione ed evita di mettersi in pericolo attuando l’autoprotezione. Una delle due vittime causate da Vaia era totalmente all’oscuro delle allerte. Ecco perché dobbiamo fare di tutto per raggiungere più persone possibili: magari avremo danni, ma non vittime. In futuro sarà essenziale fare sempre di più su questo versante”.

Abbiamo dato un’occhiata all’allerta meteo lanciata dalla Protezione civile regionale il 28 ottobre 2018: ebbene per due dei quattro settori nei quali è sufddivisa la regione l’allerta era rossa, il livello massimo. Meglio dunque prestare attenzione. E pace se poi gli eventi saranno meno violenti o non ci saranno proprio.