Vaia un anno dopo: ancora lavori sulla SR 355 'della Val Degano'

A un anno dalla tempesta Vaia proseguono i lavori di messa in sicurezza lungo la strada regionale 355 'della Val Degano'. Sono, infatti, in corso i lavori di rifacimento e messa in sicurezza della regionale, dal km 23+000 al km 26+000, come spiega Friuli Venezia Giulia Strade spa, in particolare nel territorio comunale di Forni Avoltri. I lavori, in fase di completamento, prevedono il potenziamento e la sostituzione delle opere protettive paramassi e la ricalibratura di funi e sistemi frenanti lungo il tratto gravemente compromesso dalla violenta ondata di maltempo dello scorso autunno.



Per permettere l'esecuzione degli interventi in sicurezza e al contempo tenere in debita considerazione le necessità del territorio e del traffico su tale arteria, Fvg Strade ha organizzato il lavoro per fasi. Nei giorni scorsi sono state messe in atto le lavorazioni della prima fase, quelle cioè che hanno consentito di mantenere un’apertura parziale della strada tramite istituzione di un senso unico alternato.



Da mercoledì 6, invece, e presumibilmente fino al 22 novembre inizierà la seconda fase dei lavori, che prevede necessariamente la chiusura al traffico del tratto stradale compreso tra il km 23+000 e il km 26+000 (esclusi i sabati, le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali) secondo le seguenti fasce orarie:



- dalle 8.30 alle 10.30

- dalle 11 alle 13.30

- dalle 14.30 alle 17.00