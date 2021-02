Valanga a Piancavallo, tecnici al lavoro per la bonifica

Complici le temperature miti di questi giorni, in montagna rimane alto il rischio di valanghe e distacchi.



I Carabinieri Sciatori della stazione di Aviano, con i Volontari del Soccorso Alpino e i tecnici di Promoturismo del Polo di Piancavallo, stanno effettuando la bonifica di una valanga di grandi dimensioni, verificatasi ieri e individuata sul versante del Monte Tremol. Per evitare distacchi improvvisi, come è accaduto nella giornata di domenica, le squadre stanno bonificando questa parte della montagna.



È importante tenere conto delle condizioni di pericolosità ed è sconsigliato avventurarsi in nell’area. In giornata sarà firmata l’ordinanza di divieto di accesso a queste aree da parte da parte del sindaco di Aviano, Ilario De Marco Zopit, precauzionalmente, a seguito anche del grosso distacco di ieri.



Interdette quindi la pista Salomon, la seggiovia e la Nazionale Alta e le aree contermini. Il pericolo valanghe è livello tre. L’ordinanza permarrà in vigore fino alla cessazione del pericolo.