Valanghe in Val Resia, neve e alberi in strada

Due valanghe di grosse dimensioni si sono staccate a seguito delle abbondanti nevicate lungo la viabilità che collega la Val Resia con Uccea. Il tratto è quello che culmina con il suggestivo abitato di Sella Carnizza.

La strada normalmente viene chiusa in inverno perché ghiacciata e pericolosa. Quest'anno l'interdizione è stata decisamente provvidenziale per il distacco dell'enorme valanga. Non c'è solamente neve: dei versanti si sono distaccati anche massi, terra e alberi. Sul posto gli uomini della forestale regionale.