Valli del Natisone in lutto, morto Franco Dorboló

Si è spento a 79 anni Franco Dorboló, pioniere della produzione artigianale della gubana e degli strucchi. Avviata 60 anni fa con i fratelli e la madre Antonia, l'azienda dolciaria prosegue oggi, rinnovata e potenziata, grazie all'intraprendenza della moglie Mercedes e delle figlie Jessica e Joelle.

Dorboló fu tra i primi a far conoscere al di fuori del territorio d'origine la gubana, puntando tutto sulla qualità dei prodotti e sulla ricetta originaria della nonna Antonietta. Si battè in particolar modo per la tutela della ricetta della tradizionale e delle sue origini. Fu un vero punto di riferimento del settore dolciario in Friuli e un personaggio impegnato a vari livelli nelle Valli del Natisone, territorio che amava profondamente. La sua curiosità e vivacità mentale lo portarono spesso a viaggiare nel mondo tanto da sposare sua moglie, conosciuta in Venezuela, che bene si è inserita in azienda e nelle valli.

Oltre alla moglie e alle figlie, Dorbolò lascia anche i fratelli Eliseo e Alberto. Le esequie si celebreranno a San Pietro al Natisone martedì 23 Marzo alle 11 in forma privata.