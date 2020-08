Valli del Natisone, migranti rintracciati sotto il maltempo

Un gruppo di cinque migranti sono stati intercettati nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, nelle Valli del Natisone, nel territorio del comune di Stregna, da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Leonardo, mentre imperversava il brutto tempo. Si tratta di cittadini stranieri provenienti dal Bangladesh.

Quattro sono maggiorenni e sono stati accompagnati nel centro di accoglienza per la quarantena del Castello di Tricesimo. Uno è minorenne ed è stato affidato al sindaco del comune di Stregna per una successivo collocamento in una struttura idonea per Under 18 non accompagnati.

Sono stati tutti sottoposti a triage saranno avviati alla quarantena fiduciaria. Tutti provengono dalla rotta balcanica.