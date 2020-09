Valli del Torre, due anziane vittime di furti

Ladri in azione nelle Valli del Torre e Pedemontana Tarcentina: vittime alcune donne anziane.

Nella zona di Magnano in Riviera una donna di 80 anni è finita nel mirino dei malviventi che, durante la notte, sono entrati nella sua abitazione rubando monili e contanti per diverse migliaia di euro.

A Tarcento i malviventi hanno messo a segno un furto in casa di un'anziana di quasi 90 anni, (come è accaduto nei giorni scorsi a Nimis).

La pensionata ha denunciato la presenza di tre ladri nella sua abitazione che l'hanno derubata. Ha sentito dei rumori nel cuore della notte e si è destata, ma è stata bloccata dai ladri (tutti con il volto travisato) che le hanno intimato di non muoversi. I malviventi hanno frugato in tutte le stanze dell'abitazione, per poi rubare poche centinaia di euro.

Le due donne, fortunatamente, non sono rimaste ferite e non è stato necessario l'intervento sanitario, ma sono rimaste sotto shock.

Preoccupazione nella comunità tarcentina e delle Valli del Torre: sono apparsi diversi post sui social che invitano a essere prudenti e che segnalano persone sospette oltre a casi di finestrini spaccati, effrazioni alle finestre e in generale agli infissi delle abitazioni.

La preoccupazione in generale è per le persone anziane che restano vittime di bande di malviventi durante la notte.