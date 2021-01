Vandali ancora in azione nella scuola di Basaldella

Vandali di nuovo in azione nella scuola elementare di Basaldella, a Campoformido. A meno di un mese dall'ultimo episodio, ignoti sono riusciti a entrare nuovamente nella palestra adiacente all'istituto, vuotando gli estintori sul pavimento della struttura, rendendola inagibile.

L'episodio, secondo quanto riferito in una comunicazione ufficiale inviata alle famiglie degli alunni, sarebbe avvenuto mel pomeriggio del 31 dicembre, quando si erano da poco concluse le operazioni di sistemazione ripristino e sanificazione della palestra, in seguito all'atta vandalico messo a segno a inizio del mese scorso. Anche stavolta ignoti sono riusciti a entrare in palestra, procurando danni simili alla precedente irruzione. Sono stati infatti svuotati gli estintori sui pavimenti.

La palestra rimarrà quindi ancora non agibile sicuramente nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 gennaio non consentendo lo svolgimento della normale attività motoria.

Insomma, un gesto che ancora una volta finisce per penalizzare i piccoli alunni della scuola che, dopo un mese di chiusura della palestra, dovranno nuovamente rinunciare all'amata ora di ginnastica, preziosa in una situazione scolastica pesantemente condizionata dall'emergenza Covid, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di aggregazione e socializzazione.