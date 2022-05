Vandali in azione al Faro Rosso di Lignano Sabbiadoro

Imbrattato il Faro Rosso di Lignano Sabbiadoro. Scritte semi incomprensibili, una foglia di marijuana verde e alcuni cuoricini verdi e blu sono apparsi da un paio di settimane sulle pareti di uno dei simboli della località turistica friulana. La vandalizzazione, iniziata con scritte più piccole, è proseguita di pomeriggio in pomeriggio, proprio parallelamente all'inizio della campagna elettorale che coinvolgerà il comune per un mese e in simultanea alla partenza della stagione balneare, avviata con l'inaugurazione di domenica scorsa. L'amministrazione, da quanto appreso, proverà a sollecitare la Capitaneria del Porto a provvedere al più presto alla ritinteggiatura del faro, anche perché si tratta di uno dei luoghi più fotografati di tutta Lignano durante le estati.

Ricordiamo che a fine maggio dello scorso anno fu completato il restyling della struttura necessario anche per riparare i danni subiti dalla devastante mareggiata dell'autunno 2019. Fu sostituito l’impalcato del pontile e realizzato un nuovo impianto di illuminazione.

Il Faro rosso, insieme al Faro Verde, segnala il canale d’ingresso alla bocca lagunare di Lignano Sabbiadoro, che permette l’accesso al Porto di Lignano, al Porto di Marano Lagunare e a tutte le darsene interne alla laguna, da Marina Punta Faro a Punta Gabbiani e Aprilia Marittima, oltreché essere un punto d’ingresso alla Litoranea Veneta.