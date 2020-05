Vandali in azione al Parco Ardito Desio di Udine

Vandali in azione, nelle scorse ore, al parco Ardito Desio di Udine. Questa mattina nell'area verde di via Lombardia la situazione era desolante, con panchine divelte, cestini sradicati e rovesciati a terra o pieni di rifiuti. Degrado e inciviltà segnalati dagli stessi residenti del quartiere, stanchi di subire atti di devastazione, oltre ai continui assembramenti di persone, spesso senza mascherine, nonostante le disposizioni anti-Covid.

Sul caso è intervenuto anche Lorenzo Patti, capogruppo in Consiglio comunale di SiAmo Udine. "Da diversi mesi le nostre periferie non sono più curate come un tempo e talvolta si evidenziano incuria e atti di vandalismo. Si auspica pertanto una maggiore sorveglianza delle aree periferiche della città, con un incremento di telecamere".