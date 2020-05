Vandali in azione, arredi dei bar nel mirino

Per due notti consecutive, nell'area spilimberghese, si sono verificati strani atti vandalici: sono stati danneggiati i tavolini esterni di alcuni locali. L’ultimo, in ordine cronologico, la scorsa notte in un bar di Fanna, dove sono stati presi di mira tavolini e sedie, lasciate nell’area esterna di pertinenza.

Il primo nella serata precedente, a danno di un caffè nel centro di Spilimbergo, cha ha subìto praticamente lo stesso “trattamento”. Per quest’ultimo il proprietario ha già provveduto a sporgere querela contro ignoti alla locale stazione Carabinieri. I militari dell'Arma, in coordinamento con i colleghi di Maniago, stanno ora indagando per risalire ai responsabili.

I danni, seppur in via di quantificazione, sono sensibili per le due imprese che, come noto, sono state chiuse per lungo tempo a causa dell'emergenza sanitaria. Il locale spilimberghese, poi, era stato al centro delle cronache, nei giorni scorsi, dal momento che aveva subito la sospensione per 45 su disposizione del Questore.