Vandali in azione, danneggiata l'area gioco del Bosco di Piuma

Vandali in azione a Gorizia, dove una delle aree gioco del Bosco di Piuma, parco di proprietà della Regione, è stata gravemente danneggiata.



"Si tratta dell’altalena realizzata con legno di robinia e progettata, con il suo cestone largo e confortevole, per essere utilizzata anche da bimbi con diverse abilità - spiega la Regione Fvg in un lungo post sui social -. Una sorta di nido sospeso di recente installazione e messo a disposizione di tutti, come gli altri giochi presenti nel parco: il castello con le sue tre torri di vedetta, lo scivolo e la pedana di arrampicata con fune".



Un gesto grave, compiuto da ignoti che con ogni probabilità avevano intenzione di portar via il gioco o forse solo compiere un atto di vandalismo, di danneggiare un bene della comunità.



Un’amara sorpresa per gli operatori del Servizio foreste e Corpo forestale che si occupano della manutenzione e del controllo degli spazi di verde pubblico di pertinenza regionale che, dopo aver sporto regolare denuncia sull’accaduto, ora dovranno lavorare al ripristino del manufatto.