Vandali nel cimitero di Corno di Rosazzo, in via Visentini. Alcuni residenti che si sono recati nel camposanto, nel tardo pomeriggio di ieri, per sistemare e pulire le tombe dei loro cari, hanno notato che tre lapidi erano state divelte dalle loro sedi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

Si tratta di un cimitero molto vecchio che, normalmente, per dare la possibilità a tutti di pregare, non viene chiuso al calare del buio.