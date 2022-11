Vandali in azione nell'ex sala bowling di Tricesimo. Ingenti i danni alla struttura di via Bassa, chiusa da tempo, stimati in 150mila euro. Nell'incursione, sono stati distrutti arredi e suppellettili.

La scoperta è stata fatta questa mattina dal titolare dei locali, già in passato finiti nel mirino di malitenzionati, con furti e atti di vandalismo. I Carabinieri hanno svolto un sopralluogo e aperto un'indagine: si visioneranno i filmati delle telecamere della zona.