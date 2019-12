Vandalismo contro l'autovelox

È stata presa di mira nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 dicembre la colonnina autovelox che si trova in via Cotonificio a Udine. Come è evidente dalle immagini, l’apparecchio è stato letteralmente divelto dalla propria sede, con conseguente danneggiamento anche del marciapiede.

“La colonnina non presenta segni d’urto e il suo abbattimento è da ritenersi un atto vandalico – commenta il comandante della Polizia locale, Eros Del Longo -. Anche senza colonnina, la verifica della velocità si può compiere con la postazione mobile, quindi chi ha abbattuto l’autovelox per evitare i controlli non ottiene nulla. Chi compie questi gesti non riflette sul fatto che il danno economico alla collettività è superiore al presunto vantaggio. La colonnina andrà riparata se non addirittura sostituita. Ci auguriamo di ripristinare la situazione il prima possibile, dopo aver verificato se disponiamo di una colonnina funzionante da collocare”.