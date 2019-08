Vandalizzata nella notte la Baita di Polazzo

Vandali nuovamente in azione a Fogliano Redipuglia. Ad essere presa di mira, ancora una volta, la locale Pro Loco, da anni impegnata non solo nella valorizzazione dei percorsi e della conoscenza della Grande Guerra a livello europeo, ma anche in paese, con iniziative per valorizzare la comunità e lo stare insieme. A fare le spese dei 'soliti ignoti' è stata la Baita di Polazzo, di proprietà della parrocchia di San Giacomo di Redipuglia, ma ormai da più di un anno in gestione alla Pro Loco.

A essere colpito il tendone posizionato sul campo adiacente la struttura. Una delle finestre della porta d’ingresso è stata sventrata ed è rimasta traballante. I vandali, probabilmente, sono gli stessi che hanno lasciato all’interno di una delle vicine casette di legno alcuni fazzoletti e una bottiglia di superalcolici.

La Pro Loco, dal canto suo, esprime “amarezza dei volontari e sconforto alla scoperta dell'ennesimo colpo inferto all'associazione” mentre il sindaco di Fogliano, Cristiana Pisano, ha manifestato “grande disappunto per i reiterati episodi di vandalismo di cui è stata bersaglio”.