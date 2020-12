Vandalizzato il presepe di Castions di Strada

Vandali in azione a Castions di Strada. A essere preso di mira il presepe, allestito nella piazza principale del paese. Ignoti hanno bruciato il Bambin Gesù e poi si sono divertiti a infilzare con degli spilli la statuina.

Il gesto è stato denunciato ieri dal sindaco Ivan Petrucco che, sulla sua pagina Facebook, ha posato le foto dello scempio, commentando: "Il mondo (e in primis la nostra comunità) farebbe volentieri a meno di certi idioti. Invece oggi siamo davanti all'ennesimo esempio del vuoto esistenziale di alcuni soggetti, il cui evidente disagio si è manifestato in questo modo. Verrebbe da chiedersi che tipo di vita inutile conduca una persona, per ridursi a oltraggiare la statuina di un presepe... ma è meglio impiegare il tempo in attività più utili. Vergognatevi!", conclude il suo messaggio.