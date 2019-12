Vannia Gava a processo per il suo bassotto. Aveva morso una bimba

Era fissata per oggi l’udienza davanti al giudice di pace di Pordenone che vede in causa la deputata sacilese della Lega Vannia Gava, chiamata a rispondere di lesioni colpose per i danni arrecati dal suo cane bassotto, che lo scorso anno aveva morso una bambina, creandole una piccola ferita medicata al pronto soccorso.

Nessuna conseguenza seria per la bimba, ma la famiglia aveva presentato una querela, attraverso l’avvocato Laura Ferretti. A difendere l’onorevole Gava è l’avvocato Teresa Billiani, che oggi ha aderito alla sciopero proclamato dall’Unione delle Camere Penali, pertanto c’è stato il rinvio alla prossima udienza, fissata per il 6 maggio 2020.