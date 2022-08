Vanno a casa sua per arrestarlo e trovano la droga

La Polizia di Stato va a casa sua per portarlo in carcere dove deve scontare una condanna di tre anni di reclusione per droga: nel suo capanno gli agenti trovano 73 grammi di cocaina e 120 di hashish. Protagonista è un cittadino marocchino di 41 anni residente a Reana del Rojale, accusato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

La vicenda risale al 16 marzo. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno trovato l’uomo nel capanno in compagnia di due persone e, sotto a un divano, hanno rinvenuto un marsupio contenente lo stupefacente, parte del quale già confezionato, oltre a un bilancino di precisione.

Oggi l’interrogatorio di garanzia davanti dal gip Mariarosa Persico. “Il mio assistito - spiega il difensore, l’avvocato Luigi Francesco Rossi - ha affermato che lo stupefacente e il bilancino non erano suoi, ma di uno dei due visitatori. Lui stesso - conclude - aveva chiamato la Questura per l’ordine di carcerazione e stava aspettando gli agenti”.