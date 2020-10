Vanno a funghi e si perdono nel bosco, due anziani soccorsi

Una coppia di coniugi anziani, di 80 anni di età, è stata soccorsa nel cuore della notte, nell'area golenale del fiume Tagliamento, a Latisanotta di Latisana. Marito e moglie, della zona, erano usciti per andare a raccogliere funghi in un boschetto che si staglia tra l'argine e il corso d'acqua. Pur conoscendo bene l'area, sono rimasti disorientati a causa del calare improvviso del buio e dall'aumento del livello delle acque. Impossibilitati a rientrare, hanno chiesto aiuto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Lignano, i pompieri del distaccamento di Cervignano del Friuli e il Nucleo speleo alpino fluviale del Comando di Udine.

I pompieri si sono immersi in acqua e hanno utilizzato un gommone per raggiungere l'isolotto. Hanno trovato i due anziani utilizzando delle torce. A quel punto sono stati portati sulla riva, in salvo, attraverso il gommone. Ad attendere l'arrivo dei pompieri l'equipaggio di un'ambulanza.

I sanitari hanno controllato sul posto i due coniugi che non hanno per fortuna riportato conseguenze; la pensionata era solo un po' infreddolita. L'intervento si è concluso intorno all'una di notte.