Vanno a lavare l'auto fuori comune, denunciati

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Sacile che hanno interessato il terriorio di Sacile, Caneva, Polcenigo, Aviano, Fontanafredda e Prata di Pordenone, dove sono state complessivamente denunciate 17 persone per mancato rispetto del Decreto #iorestoacasa.

Nel dettaglio, un 57enne di Sacile e 52enne di Mestre sono stati fermati in un'autolavaggio di Caneva (lavare l’auto, lo ricordiamo, non è un motivo di assoluta urgenza o necessità). Anche un 24enne, un 29enne e un 22enne albanesi e un 51enne macedone sono stati sorpresi mentre stavano lavando le loro macchine in un distributore di Fontanafredda, lungo la statale 13, peraltro assembrandosi tra loro senza rispettare le più volte richiamte misure di sicurezza.

Tante, poi, le passeggiate non giustificate. In questo caso, sono stati denunciati un 40enne e 30enne pakistani di Aviano controllati a Giais; un 29enne e un 30enne di Aviano fermati a Marsure; una 22enne di San Quirino che stava facendo attività motoria fuori casa.

A bordo della loro auto, sono stati invece controllati un 21enne e un 24enne pakistani residenti a Pordenone e fermati a Prata. E ancora, un 43enne, un 19enne e un 25enne di Sacile sono stati controllati nel pomeriggio di ieri nel centro di Sacile, dove si trovavano senza comprovata motivazione.

Infine, una 55enne ucraina residente a Budoia è stata sorpresa a bordo della sua bici a considerevole distanza dalla propria abitazione. Ai militari ha esibito un'autodichiarazione con indicata come motivazione... faccio un giro...!

Nella sola giornata di ieri sono state controllate 166 persone e dieci esercizi commerciali. "Sono ancora troppe le persone che si spostano senza giustificato motivo e si recano nelle varie stazioni dei Carabinieri per chiedere informazioni e non per emergenze o stati di necessità (tranne Sacile, aperta h24, le altre osservano orario di apertura dalle 9 alle 12, ndr)", spiegano gli uomini dell'Arma, ricordando che si possono contattare al telefono le varie stazioni, attraverso i numeri reperibili sugli elenchi e via internet: gli operatori sono disponibili per consigli e delucidazioni. "In particolare", concludono i militari, "si deve evitare di intasare il 112 dedicato alle emergenze".