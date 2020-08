Vanno a una festa con patente falsa e marijuana

Nel tardo pomeriggio di domenica, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Pordenone - Distaccamento di Spilimbergo, impiegata in servizio di vigilanza autostradale, ha fermato per un controllo un’Alfa 147 con a bordo tre persone sul raccordo di Fiume Veneto. I tre hanno detto di essere diretti a una festa sul greto del fiume Meduna a Cordenons.

Il conducente, un 31enne di nazionalità dominicana, residente a San Stino di Livenza, ha esibito una patente slovena che ha insospettito gli agenti; si trattava, infatti, di un documento falso. La passeggera e proprietaria dell’auto, una 28enne cittadina dominicana, compagna e convivente del guidatore, con una mossa repentina, che non è, però, sfuggita agli occhi dei poliziotti, ha provato a liberarsi di un involucro gettandolo per terra. All’interno c’erano 4 grammi circa di marijuana.

L’ispezione, estesa anche al terzo occupante, un 29enne cittadino italiano, residente a Latisana, con precedenti di Polizia per stupefacenti, non dava altri esiti.

Al termine dell’attività il conducente è stato denunciato per uso di atto falso e multato per guida senza patente con la sanzione da 5.000 a 15.000 euro e fermo del veicolo per tre mesi, mentre la passeggera è stara sanzionata per l’incauto affidamento del veicolo e segnalata al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti.