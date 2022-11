Vanno avanti le ricerche del pensionato di Cinto Caomaggiore

Proseguono senza sosta e, purtroppo, ancora senza esito le ricerche del pensionato di Cinto Caomaggiore che non dà notizie di sé ormai da sabato 5 novembre.

L'85enne è alto un metro e 65, pesa circa 70 chili, corporatura normale. Indossa un copricapo tipo coppola marrone, una giacca marrone, camicia blu scuro, jeans blu scuri, scarpe di colore marrone in pelle. È calvo, occhi marroni.

Su disposizione della Prefettura di Pordenone, le operazioni – tra Friuli Occidentale e Veneto – continueranno fino a domenica compresa.

Oggi in Prefettura si è tenuto un nuovo vertice. Tutte le forze in campo saranno impegnate anche nel fine settimana, con base operativa sempre in piazza Concordia, vicino alla chiesa di San Giorgio a Chions, da dove l'anziano ha fatto perdere le sue tracce.

Partecipano alle operazioni, coordinate dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri, anche i volontari di Protezione civile, in piena sinergia con tutte le forze in campo.