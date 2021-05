Vanno in giro sull'auto consegnata all'officina, coppia denunciata

La Polizia di Stato di Trieste ha fermato un’auto in via Petracco, poco dopo le 3 della scorsa notte. A bordo, c'era una coppia di triestini, classe 1994 lei e 1979 lui. Il mezzo si trovava per riparazioni nell’officina dove lavora l’uomo, che è stato, quindi, denunciato per appropriazione indebita.

La donna, che stava guidando, si è rifiutata di sottoporsi all’alcoltest ed è stata denunciata per questo alla locale Procura della Repubblica. Entrambi, poi, sono stati multati perchè si trovavano in giro a quell'ora senza giustificato motivo. L'uomo è stato sanzionato anche perché senza mascherina, nonostante i ripetuti inviti a indossarla.

Verso l’1.30, invece, è stato denunciato un triestino del 1968, sottoposto a sorveglianza speciale, che in largo Barriera Vecchia si è rifiutato di esibire un’apposita carta di permanenza agli operatori di una Volante. E’ stato anche multato perchè senza mascherina e per mancato rispetto del coprifuoco.